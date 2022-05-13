『＃居酒屋新幹線 ＤＶＤ−ＢＯＸ／眞島秀和，新山千春，大石吾朗，水間ロン，坂井真紀，天宮さろん（原作），ＫＡＤＯＫＡＷＡ（原作），ジェイア【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 05時 23分に出品され04月20日 05時 23分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 眞島秀和，新山千春，大石吾朗，水間ロン，坂井真紀，天宮さろん（原作），ＫＡＤＯＫＡＷＡ（原作），ジェイアール東日本企画（原作）

販売会社/発売会社：（株）ＫＡＤＯＫＡＷＡ

発売年月日：2022/05/13

JAN：4988111256027

規格品番：DABA5830

損保会社の内部監査室で働き、日帰り出張で全国を飛び回っている高宮進。出張先で見つけたご当地テイクアウトグルメを、帰りの新幹線で堪能するのが彼の密かな楽しみだ。オリジナリティあふれる駅弁や郷土料理に、地酒やクラフトビール。忘れちゃいけないスイーツも揃えば、今宵も、新幹線が贅沢な居酒屋空間に生まれ変わる！ 商品カテゴリ ブックオフ1号館 ヤフー店 ＤＶＤ 国内ドラマ ドラマ DVD、映像ソフト テレビドラマ 日本のテレビドラマ その他

JANコード/ISBNコード 4988111256027

商品コード 0019800796