『恋はＤｅｅｐに ＤＶＤ−ＢＯＸ／石原さとみ，綾野剛，今田美桜，渡邊圭祐，藤森慎吾，高橋努，筧美和子，菅野祐悟（音楽）【2024年最新】 』はヤフオクでから04月16日 10時 37分に出品され04月16日 10時 37分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
石原さとみ，綾野剛，今田美桜，渡邊圭祐，藤森慎吾，高橋努，筧美和子，菅野祐悟（音楽）
販売会社/発売会社：（株）バップ
発売年月日：2021/11/10
JAN：4988021140904
規格品番：VPBX14090
石原さとみ×綾野剛／史上最強のラブコメが始まる／海を愛する魚オタクの海洋学者とロンドン帰りのツンデレ御曹司。／巨大マリンリゾートの開発をめぐり出会った２人。／海を守りたい女と、その計画に人生をかける男。／住む世界がまるで違う２人が、やがて運命的な恋に落ちる。／しかし、その恋はかつてないほど禁断だった！／…なぜなら彼女には、誰もが驚くあるヒミツがあった！！／彼女は何者！？／そして、２人の恋の行方は！？／地上で一番Ｄｅｅｐな恋の幕が上がる！
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4988021140904
商品コード
0019670047
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落札価格7700円
744 入札履歴
終了
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