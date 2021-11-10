恋はＤｅｅｐに　ＤＶＤ−ＢＯＸ／石原さとみ，綾野剛，今田美桜，渡邊圭祐，藤森慎吾，高橋努，筧美和子，菅野祐悟（音楽）【2024年最新】

商品説明

石原さとみ，綾野剛，今田美桜，渡邊圭祐，藤森慎吾，高橋努，筧美和子，菅野祐悟（音楽）

販売会社/発売会社：（株）バップ

発売年月日：2021/11/10

JAN：4988021140904

規格品番：VPBX14090

石原さとみ×綾野剛／史上最強のラブコメが始まる／海を愛する魚オタクの海洋学者とロンドン帰りのツンデレ御曹司。／巨大マリンリゾートの開発をめぐり出会った２人。／海を守りたい女と、その計画に人生をかける男。／住む世界がまるで違う２人が、やがて運命的な恋に落ちる。／しかし、その恋はかつてないほど禁断だった！／…なぜなら彼女には、誰もが驚くあるヒミツがあった！！／彼女は何者！？／そして、２人の恋の行方は！？／地上で一番Ｄｅｅｐな恋の幕が上がる！