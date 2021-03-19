『キングダム Ｂｌｕ−ｒａｙ ＢＯＸ 〜王都奪還篇〜（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）／（オムニバス），原泰久（原作），森田成一（信），福山【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 19時 20分に出品され03月18日 19時 20分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
（オムニバス），原泰久（原作），森田成一（信），福山潤（えい政），釘宮理恵（河了貂），日笠陽子（羌かい），小山力也（王騎），加藤亮夫（騰）
販売会社/発売会社：エイベックス・ピクチャーズ（株）(エイベックス・ピクチャーズ（株）)
発売年月日：2021/03/19
JAN：4580055352966
規格品番：EYXA13296
時は紀元前、春秋戦国時代・動乱期の中国。戦国七雄の一つ「秦国」を中心に中華統一を目指す、中華戦国大河ロマン
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4580055352966
商品コード
0019567247
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落札価格7700円
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