『メジャーセカンド ＤＶＤ ＢＯＸ Ｖｏｌ．２／満田拓也（原作），藤原夏海（茂野大吾），西山宏太朗（佐藤光），花澤香菜（佐倉睦子），大貫【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 03時 20分に出品され03月19日 03時 20分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 満田拓也（原作），藤原夏海（茂野大吾），西山宏太朗（佐藤光），花澤香菜（佐倉睦子），大貫健一（キャラクターデザイン），中川幸太郎（音楽）

販売会社/発売会社：エイベックス・ピクチャーズ（株）、小学館(エイベックス・ピクチャーズ（株）)

発売年月日：2019/01/25

JAN：4562475290370

規格品番：EYBA12037

茂野大吾は、いまも現役のプロ野球選手を父にもつ小学生。／かつてメジャーリーグでも活躍した父親・吾郎に憧れて、少年野球チーム「三船ドルフィンズ」で野球を始める。しかし、二世ならではのプレッシャーのなか、思うように上達できず、１年足らずで野球をやめ、無気力な生活を送っていた。／迎えた小学６年生の春、大吾の目の前に、アメリカから帰国したという転校生が現れる。／転校生の名は、佐藤光。なんと光の父は、吾郎の盟友で元メジャーリーガーの佐藤寿也だった…。／そして、少年たちの運命が動き出す！ 商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＤＶＤ アニメ 国内アニメ DVD、映像ソフト アニメーション テレビアニメ

JANコード/ISBNコード 4562475290370

商品コード 0019106841