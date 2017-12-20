ＴＡＲＩ　ＴＡＲＩ　コンパクト・コレクション（Ｂｌｕ−ｒａｙ　Ｄｉｓｃ）／ＥＶＥＲＧＲＥＥＮ（原作），高垣彩陽（坂井和奏），瀬戸麻沙【2025カレンダーの人気アイテム】

商品説明

ＥＶＥＲＧＲＥＥＮ（原作），高垣彩陽（坂井和奏），瀬戸麻沙美（宮本来夏），早見沙織（沖田紗羽），関口可奈味（キャラクターデザイン、総作画監督），浜口史郎（音楽）

販売会社/発売会社：（株）ポニーキャニオン(（株）ポニーキャニオン)

発売年月日：2017/12/20

JAN：4988013474796

規格品番：PCXG50429

音楽科に入学しながら、志半ばで音楽の道を諦めた高校生“和奏（わかな）”。／部活で入った声楽部での冷遇に悩む、普通科の“来夏（こなつ）”。／信じる自分の夢に迷いなく歩む、弓道部の“紗羽（さわ）”。／それぞれの思いを胸に、３人は巡り会い、歌声が生まれる。／彼女たちの高校最後の夏が今、始まる！