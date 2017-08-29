『機動戦士ガンダム００８０ ポケットの中の戦争 Ｂｌｕ−ｒａｙメモリアルボックス（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）／矢立肇（原作），富野由【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 00時 44分に出品され04月03日 00時 44分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
矢立肇（原作），富野由悠季（原作），浪川大輔（アル），辻谷耕史（バーニィ），林原めぐみ（クリス），美樹本晴彦（キャラクターデザイン），かしぶち哲郎（音楽）
販売会社/発売会社：バンダイビジュアル（株）
発売年月日：2017/08/29
JAN：4934569362537
規格品番：BCXA1253
／／付属品〜三方背ＢＯＸ、ブックレット、小説付
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4934569362537
商品コード
0018858373
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落札価格7700円
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終了
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