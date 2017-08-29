『機動戦士ガンダム００８０ ポケットの中の戦争 Ｂｌｕ−ｒａｙメモリアルボックス（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）／矢立肇（原作），富野由【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 00時 44分に出品され04月03日 00時 44分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 矢立肇（原作），富野由悠季（原作），浪川大輔（アル），辻谷耕史（バーニィ），林原めぐみ（クリス），美樹本晴彦（キャラクターデザイン），かしぶち哲郎（音楽）

販売会社/発売会社：バンダイビジュアル（株）

発売年月日：2017/08/29

JAN：4934569362537

規格品番：BCXA1253

／／付属品〜三方背ＢＯＸ、ブックレット、小説付 商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＤＶＤ アニメ 国内アニメ DVD、映像ソフト アニメーション OVA

JANコード/ISBNコード 4934569362537

商品コード 0018858373