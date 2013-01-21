『梅ちゃん先生 完全版 ＤＶＤ−ＢＯＸ ３／堀北真希，高橋克実，南果歩，川井憲次（音楽）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 23時 01分に出品され03月22日 23時 01分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
堀北真希，高橋克実，南果歩，川井憲次（音楽）
販売会社/発売会社：（株）ＮＨＫエンタープライズ(東映ビデオ（株）)
発売年月日：2013/01/21
JAN：4988101167791
規格品番：DSZS7328
／／付属品〜三方背ケース、梅ちゃん先生新聞［号外］第三号付
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4988101167791
商品コード
0016893979
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落札価格7700円
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終了
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