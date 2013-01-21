『梅ちゃん先生 完全版 ＤＶＤ−ＢＯＸ ３／堀北真希，高橋克実，南果歩，川井憲次（音楽）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 23時 01分に出品され03月22日 23時 01分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 堀北真希，高橋克実，南果歩，川井憲次（音楽）

販売会社/発売会社：（株）ＮＨＫエンタープライズ(東映ビデオ（株）)

発売年月日：2013/01/21

JAN：4988101167791

規格品番：DSZS7328

／／付属品〜三方背ケース、梅ちゃん先生新聞［号外］第三号付 商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＤＶＤ 国内ドラマ ドラマ DVD、映像ソフト テレビドラマ 日本のテレビドラマ その他

JANコード/ISBNコード 4988101167791

商品コード 0016893979