『キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 第1巻 アニメ描き下ろしアリス＆シスベル接触冷感添い寝シーツ付き 完全数量限定版 (Blu-ray)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 02時 12分に出品され04月09日 02時 12分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タイトル：キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 第1巻 アニメ描き下ろしアリス＆シスベル接触冷感添い寝シーツ付き 完全数量限定版

監督：大沼心、湊未來

出演者：石原夏織、雨宮天、小林裕介、土岐隼一、白城なお

JANコード：4988111660152

受賞：