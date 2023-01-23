『ふるさと納税 長野県 辰野町 11-106 日本酒「夜明け前」 本醸造セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 05時 26分に出品され03月12日 05時 26分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
「夜明け前」特別本醸造 辰の吟 720ml×1本
「夜明け前」特別本醸造 霧訪 720ml×1本
※※こちらのセットに含まれる品物は受賞酒ではございません。ご注意ください※※
消費期限
賞味期限：半年〜1年（到着後要冷蔵）
発送期日
入金確認後順次発送
配送
常温 包装 のし 時間指定 別送
申込期日
通年
事業者
小野酒造店
申込条件
何度も申し込み可
ふるさと納税 佐賀県 鹿島市 B-117 鹿島の酒「能古見（のごみ）純米大吟醸」720ml
¥ 7700
ふるさと納税 広島県 府中市 No.085 清酒 上下あやめ純米吟醸 ／ お酒 日本酒 純米酒 広島県 特産品
¥ 7700
ふるさと納税 千葉県 香取市 ＜清酒＞東薫 飲みきり5本セット【1056669】
¥ 7700
ふるさと納税 山形県 鶴岡市 A15-209 鶴岡飲み比べ 日本酒 カップ6種類 12本セット 180ml×12本
¥ 7700
ふるさと納税 新潟県 小千谷市 r05-010-073 日本酒 カップ 錦鯉デザインのロングセラー 長者盛カップ200mL×10本 日本酒 新潟県 小千谷市
¥ 7700
セトイチ 純米大吟醸 生貯蔵酒 ※Y 山田錦 720ml
¥ 7700
ふるさと納税 ＜明治39年創業＞中勇酒造店厳選 「天上夢幻」純米吟醸 桐箱入り 720ml＜中勇酒造店＞【宮城県加美町】 宮城県加美町
¥ 7700
ふるさと納税 美酒爛漫特別純米 1.8L[B1-4902] 秋田県湯沢市
¥ 7700
日本酒 秀鳳 吟酔匠 純米大吟醸 古酒1800ml
¥ 7700
菊正宗 嘉宝 大吟醸 超特選 1800ml
¥ 7700
菊池酒造 木村式奇跡のお酒 日本万歳 純米大吟醸 雄町40 木箱入り 1800ml
¥ 7700
ふるさと納税 利尻富士町 純米吟醸酒「木樽熟成 利尻富士栄泉」〜The 樽〜
¥ 7700
ふるさと納税 山口市 山頭火 純米大吟醸 D-193
¥ 7700
玉川 TAMAGAWA 2015 720ml 化粧箱入り たまがわ
¥ 7700
ふるさと納税 No.182 帝松 無濾過大吟醸金賞酒 720ml ／ お酒 日本酒＜松岡醸造＞【埼玉県小川町】 埼玉県小川町
¥ 7700
ふるさと納税 京丹波町の地酒・長老の冷酒「和」と「純米吟醸酒」のセット [010NA002] 京都府京丹波町
¥ 7700
ギフト 日本酒 プレゼント 夢殿 YUMEDONO 純米大吟醸 桐箱入り 720ml 七号酵母発祥の蔵元 宮坂醸造
¥ 7700
名入れ 日本酒 お酒 たる酒 出産内祝 お返しギフト 内祝 吟醸酒1800ml【送料無料】
¥ 7700
落札価格7700円
766 入札履歴
終了
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