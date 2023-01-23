『ふるさと納税 長野県 辰野町 11-106 日本酒「夜明け前」 本醸造セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 05時 26分に出品され03月12日 05時 26分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

「夜明け前」特別本醸造 辰の吟 720ml×1本

「夜明け前」特別本醸造 霧訪 720ml×1本

※※こちらのセットに含まれる品物は受賞酒ではございません。ご注意ください※※



消費期限

賞味期限：半年〜1年（到着後要冷蔵）



発送期日

入金確認後順次発送



配送

常温 包装 のし 時間指定 別送



申込期日

通年



事業者

小野酒造店



申込条件

何度も申し込み可