『ふるさと納税 新潟県 小千谷市 r05-010-073 日本酒 カップ 錦鯉デザインのロングセラー 長者盛カップ200mL×10本 日本酒 新潟県 小千谷市【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 06時 54分に出品され04月29日 06時 54分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
清酒 長者盛 錦鯉カップ200ml×10本
発送期日
決済から14日前後で発送
配送
常温 時間指定 別送
申込期日
通年
事業者
一般財団法人 小千谷市産業開発センター
申込条件
何度も申し込み可
ふるさと納税 利尻富士町 純米吟醸酒「木樽熟成 利尻富士栄泉」〜The 樽〜
¥ 7700
ふるさと納税 山口市 山頭火 純米大吟醸 D-193
¥ 7700
玉川 TAMAGAWA 2015 720ml 化粧箱入り たまがわ
¥ 7700
ふるさと納税 No.182 帝松 無濾過大吟醸金賞酒 720ml ／ お酒 日本酒＜松岡醸造＞【埼玉県小川町】 埼玉県小川町
¥ 7700
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¥ 7700
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¥ 7700
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ふるさと納税 酒田市 初孫 純米大吟醸 祥瑞 720ml×1本
¥ 7700
ふるさと納税 矢吹町 開拓のうた 720ml 2本セット
¥ 7700
ふるさと納税 葛城市 梅乃宿 純米大吟醸 備前雄町 720mL
¥ 7700
落札価格7700円
979 入札履歴
終了
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