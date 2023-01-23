『ふるさと納税 新潟県 小千谷市 r05-010-073 日本酒 カップ 錦鯉デザインのロングセラー 長者盛カップ200mL×10本 日本酒 新潟県 小千谷市【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 06時 54分に出品され04月29日 06時 54分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

清酒 長者盛 錦鯉カップ200ml×10本



発送期日

決済から14日前後で発送



配送

常温 時間指定 別送



申込期日

通年



事業者

一般財団法人 小千谷市産業開発センター



申込条件

何度も申し込み可