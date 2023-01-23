『ふるさと納税 日本酒 車坂 魚に合う吟醸酒 1.8L/一升瓶 冷酒 熱燗【kis101】 和歌山県すさみ町【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月08日 01時 11分に出品され05月08日 01時 11分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

1.8L



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タイプ：【常温】