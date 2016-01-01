『ふるさと納税 【霧島酒造】黒霧島(20度)900ml×3本 ≪みやこんじょ特急便≫_11-0701_(都城市) 本格芋焼酎 黒霧島 20度 900ml×3本セット.. 宮崎県都城市【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 09時 01分に出品され04月18日 09時 01分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
焼酎
・黒霧島 20度 900ml×3本
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。
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《地場産品に該当する理由》
都城市内の工場において、醸造工程を行うことにより、相応の付加価値が生じているもの
配送について
≪みやこんじょ特急便≫
ご入金確認後、10日以内にお届けします！（GW・お盆期間・年末年始を除きます）
※スピード配送便のため、お申込み後のキャンセル・配送先情報の変更はいたしかねます。あらかじめご了承ください。
タイプ：【常温】
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落札価格7700円
514 入札履歴
終了
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