『ふるさと納税 【霧島酒造】黒霧島(20度)900ml×3本 ≪みやこんじょ特急便≫_11-0701_(都城市) 本格芋焼酎 黒霧島 20度 900ml×3本セット.. 宮崎県都城市【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 09時 01分に出品され04月18日 09時 01分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

焼酎

・黒霧島 20度 900ml×3本



※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。



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《地場産品に該当する理由》

都城市内の工場において、醸造工程を行うことにより、相応の付加価値が生じているもの



配送について

≪みやこんじょ特急便≫

ご入金確認後、10日以内にお届けします！（GW・お盆期間・年末年始を除きます）



※スピード配送便のため、お申込み後のキャンセル・配送先情報の変更はいたしかねます。あらかじめご了承ください。



タイプ：【常温】