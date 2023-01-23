『ふるさと納税 熊本県 - 熊本の銘店がオススメする熊本県産酒こだわり日本酒 720ml 2本セット 16度 純米吟醸酒 純米酒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 03時 24分に出品され03月24日 03時 24分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

各720mlボトル 各1本

・雲雀 純米：720ml瓶 16度

・泰斗 純米吟醸：720ml瓶 16度



発送期日

寄附確認後、30営業日以内に発送予定。

年末年始（12月、1月）は60営業日以内に発送予定。

※発送状況により多少前後する場合がございますので、予めご了承ください。



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