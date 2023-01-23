『ADIDAS アディダス ultraboost dna ウルトラブーストDNA GZ8989 SCAR/CPPL/FWWT【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 07時 03分に出品され04月02日 07時 03分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
丑年を祝うデザインを採用した、軽量ランニングシューズ。
見た目が良く快適な履き心地なら、もっといい走りになる。このアディダス ウルトラブーストDNA は、長距離ランを楽にするエネルギーの反発がスゴイ。でもそれだけじゃない。スタイリッシュなデザインだから、気分も上がる。このランニングシューズは、旧正月を祝うためにデザインされたバージョン。adidasプライムニットアッパーに、中国文化を象徴する縁起の良いシンボルと生き物のコラージュをあしらっている。
【サイズ目安】
(個人差がございますので、あくまでも目安とお考え下さい。)
このシューズの作りは小さめです。
[Brooks] ランニングシューズ 軽量 クッション ゴースト 14 メンズ BRM3693 3694 3695 ホワイト 26.0 cm D
¥ 7700
[Brooks] ランニングシューズ 軽量 クッション ゴースト 14 メンズ BRM3693 3694 3695 ブラック 26.0 cm 2E
¥ 7700
[Brooks] ランニングシューズ 軽量 クッション ゴースト 14 メンズ BRM3693 3694 3695 ブラック 28.0 cm 4E
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[Brooks] ランニングシューズ 軽量 クッション ゴースト 14 メンズ BRM3693 3694 3695 ブラック 29.0 cm 4E
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[Brooks] ランニングシューズ 軽量 クッション ゴースト 14 メンズ BRM3693 3694 3695 ブラック 27.5 cm 2E
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プーマ（PUMA）（メンズ）ランニングシューズ マラソン エレクトリファイ ニトロ 19517311
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SPALDING JN-401 ブラウン
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落札価格7700円
354 入札履歴
終了
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