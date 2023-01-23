ADIDAS アディダス ultraboost dna ウルトラブーストDNA GZ8989 SCAR/CPPL/FWWT【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

丑年を祝うデザインを採用した、軽量ランニングシューズ。

見た目が良く快適な履き心地なら、もっといい走りになる。このアディダス ウルトラブーストDNA は、長距離ランを楽にするエネルギーの反発がスゴイ。でもそれだけじゃない。スタイリッシュなデザインだから、気分も上がる。このランニングシューズは、旧正月を祝うためにデザインされたバージョン。adidasプライムニットアッパーに、中国文化を象徴する縁起の良いシンボルと生き物のコラージュをあしらっている。









【サイズ目安】

(個人差がございますので、あくまでも目安とお考え下さい。)

このシューズの作りは小さめです。