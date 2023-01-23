『財布 BEAMS PLUS / ダブルジップ ウォレット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 07時 54分に出品され03月27日 07時 54分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:59542477

ショップ:BEAMS MEN，ビームス メン

ブランド:BEAMS PLUS，ビームスプラス

商品名:BEAMS PLUS / ダブルジップ ウォレット

カテゴリ:財布/小物>財布

ブランド品番:38-64-0001-106

素材:牛革

原産国:日本製

カラー:ブラウン，ベージュ，ネイビー，レッド

サイズ:ONE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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BEAMS

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ダブルジップ

ウォレット