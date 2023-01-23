『ニット *SHIPS:〈洗濯機可能〉テレワーク ビズ コットン/ウール クルーネック ニット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 20時 55分に出品され03月09日 20時 55分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:77985883

ショップ:SHIPS，シップス

ブランド:SHIPS，シップス

商品名:*SHIPS:〈洗濯機可能〉テレワーク ビズ コットン/ウール クルーネック ニット

カテゴリ:トップス>ニット/セーター

ブランド品番:116-04-0190

素材:コットン80%， ウール20%

原産国:中国

カラー:ブラック，グレー，ナチュラル，ネイビー

サイズ:SMALL，MEDIUM，LARGE，X-LARGE

企画ID:1646128，1646127，1646126，1646125，1635880，1633404，1633401，1629486，1628979，1628978，1614289，1614251

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ ニット

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