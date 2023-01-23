『ニット 【UNISEX】チェックシャギーニットプルオーバー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 06時 10分に出品され03月16日 06時 10分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:78878336
ショップ:Kastane，カスタネ
ブランド:WHIMSIC，ウィムジック，Kastane，カスタネ
商品名:【UNISEX】チェックシャギーニットプルオーバー
カテゴリ:トップス>ニット/セーター
ブランド品番:KAZ2032305A0003
素材:アクリル100%
原産国:‐
カラー:ブルー，レッド
サイズ:FREE
企画ID:1635901，1629486，1614289，1614251，1614247
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落札価格7700円
349 入札履歴
終了
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