『ニット 【UNISEX】チェックシャギーニットプルオーバー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 06時 10分に出品され03月16日 06時 10分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ZOZO問い合わせ番号:78878336

ショップ:Kastane，カスタネ

ブランド:WHIMSIC，ウィムジック，Kastane，カスタネ

商品名:【UNISEX】チェックシャギーニットプルオーバー

カテゴリ:トップス>ニット/セーター

ブランド品番:KAZ2032305A0003

素材:アクリル100%

原産国:‐

カラー:ブルー，レッド

サイズ:FREE

企画ID:1635901，1629486，1614289，1614251，1614247

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ ニット

【UNISEX】チェックシャギーニットプルオーバー