『TUNEWEAR ALMIGHTY DOCK C3 マルチUSB-Cハブ Ethernet HDMI 4K PD対応 スペースグレイ TUN【2024年最新】 』はヤフオクでから05月02日 05時 39分に出品され05月02日 05時 39分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TUNEWEAR ALMIGHTY DOCK C3 マルチUSB-Cハブ Ethernet HDMI 4K PD対応 スペースグレイ TUN



【商品説明】

・3.5mmオーディオジャック搭載

・SDカード、Micro SDカードの同時使用可能

・USB-A接続の周辺機器を活用

・USB-Cをもっと便利に！オールマイティな拡張性

・従来より7cm長い22cmのロングケーブル