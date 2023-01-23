『＜新作> VESP ベスプ 23-24モデル メンズ レディース スウェット 撥水クルーネック ドルマン型 VPMS1023【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 01時 26分に出品され04月15日 01時 26分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 今期大注目のドルマンスリーブの撥水クルーネック！！

数量限定販売！！



品番:VPMS1023

カラ―:BE(ベージュ) BK(ブラック) IV(アイボリー)

素材:ポリエステル93% ポリウレタン7%

サイズ: S、M、L、XL、XXL