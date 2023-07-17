『ふるさと納税 裾野市 深蒸し上煎茶 駿河路缶入り【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 19時 56分に出品され03月05日 19時 56分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 お礼品詳細

・提供元：岩瀬製茶店



お申し込み・配送・その他

・発送時期：2023-07-22以降、お申し込み後1週間程度で順次発送予定

・申込受付期間：2023-07-17〜

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・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２ヵ月程度