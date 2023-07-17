『ふるさと納税 裾野市 深蒸し上煎茶 駿河路缶入り【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 19時 56分に出品され03月05日 19時 56分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・提供元：岩瀬製茶店
お申し込み・配送・その他
・発送時期：2023-07-22以降、お申し込み後1週間程度で順次発送予定
・申込受付期間：2023-07-17〜
・配達外のエリア：
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２ヵ月程度
ふるさと納税 清涼飲料 お茶 綾鷹 525ml×24本セット ペットボトル 神奈川県海老名市
¥ 7700
ふるさと納税 山鹿市 おすすめ自家用茶 5点セット
¥ 7700
ふるさと納税 藤枝市 新茶 静岡煎茶3袋
¥ 7700
ふるさと納税 三沢市 [六次化ブランド]まいまい低アミロース米となごみ茶セット
¥ 7700
ふるさと納税 三沢市 [六次化ブランド]まいまいvegeボーロとなごみ茶セット
¥ 7700
ふるさと納税 サンレイ『佐賀の麦茶』ペットボトル500ml×24本（香料無添加・カフェインゼロ） B-460 佐賀県鹿島市
¥ 7700
ふるさと納税 有機茶葉 一心園の水出し緑茶 3点セット(計75個・25個×3袋) 【IS007】【一心園】 宮崎県日之影町
¥ 7700
法事のお返し 香典返し お茶セット 静岡茶高級ギフト 極の香１ｋｇ（化粧箱入り） 一周忌など法要引き出物
¥ 7700
お茶 日本茶 抹茶 寿齢 40g×10缶セット 宇治抹茶 送料無料
¥ 7700
【ギフト包装】 天皇杯受賞生産組合の茶 IAT-100（直送品）
¥ 7691
有機黒豆茶10個セット
¥ 7690
有機小豆茶10個セット
¥ 7690
金粉入り高級煎茶 一富士50g 8袋セット
¥ 7689
高級抹茶抹茶 粉末 朝比奈 100g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7688
玄米茶 国産 お茶 茶葉 黒豆入り玄米茶200g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7688
かぶせ都城 100g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7688
ほうじ茶 国産 5g×20パック×6個セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7688
掛川茶 粉末 抹茶入玄米茶 50g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7688
落札価格7700円
558 入札履歴
終了
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