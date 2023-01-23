『ふるさと納税 鈴鹿市 新茶入り高級ミニ茶箱ギフト(100g×1個)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 09時 07分に出品され03月24日 09時 07分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 お礼品詳細

・原産地：三重県産

・賞味期限：365日

・提供元：鈴鹿山麓うまいもん館



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