『ふるさと納税 御殿場市 荒井園の銘茶詰合せ《御殿場こだわり推奨品、英国コンクール金賞茶などのセット》【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 04時 21分に出品され04月03日 04時 21分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 お礼品詳細

・賞味期限：10ヶ月

・提供元：荒井園



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