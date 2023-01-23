『ふるさと納税 御殿場市 荒井園の銘茶詰合せ《御殿場こだわり推奨品、英国コンクール金賞茶などのセット》【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 04時 21分に出品され04月03日 04時 21分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・賞味期限：10ヶ月
・提供元：荒井園
お申し込み・配送・その他
・発送時期：お申込み後、順次発送
・申込受付期間：通年
・配達外のエリア：
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から2ヵ月程度
リッジウェイ リーフ アソート 21P
¥ 7696
TEA NAVIGATION 紅茶 ギフト デカフェ ティーバッグ シナモン&アップル スタンドパック 100包入り
¥ 7693
食品 TEA NAVIGATION 紅茶 ギフト ティーバッグ オーガニックダージリン スタンドパック 100包入
¥ 7693
紅茶 TEA NAVIGATION ギフト ティーバッグ アッサム スタンドパック 100包入
¥ 7693
飲料 TEA NAVIGATION ギフト ティーバッグ ノンカフェイン ローズヒップ スタンドパック 100包入
¥ 7693
ジーエスフード ブラックティー 低甘味 1L 紙パック 12本入
¥ 7693
ジーエスフード ブラックティー 低甘味 1L 紙パック 12本入
¥ 7693
ジーエスフード ブラックティー 加糖 1L 紙パック 12本入
¥ 7693
ジーエスフード ブラックティー 加糖 1L 紙パック 12本入
¥ 7693
ジョージスチュアート 木箱入ギフト TB5種類×20袋入
¥ 7692
ジョージスチュアート 木箱入ギフト TB5種類×20袋入
¥ 7690
フレージュ 【2袋セット】美爽煌茶 (びそうこうちゃ)
¥ 7689
国産100% 昆布粉末 100g×6袋セット 北海道産 無添加 ノンカフェイン 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7688
国産 100%有機栽培 宮崎紅茶 50g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7688
昆布茶 こんぶ茶 こぶ茶 角切り 梅入り70g ×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7688
国産100%あずき茶 ティーパック 無添加 5g×12パック×6袋セット ノンカフェイン 北海道産 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7688
健康茶 国産100% よもぎ茶 粉末 国産 無農薬・無添加 ノンカフェイン 60g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん山年園
¥ 7688
昆布茶 こんぶ茶 こぶ茶 24g(2g×12袋) ×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7688
落札価格7700円
307 入札履歴
終了
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