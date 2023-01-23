『EZYDOG DFD スタンダード Lサイズ イエロー ポイント10倍【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 17時 22分に出品され03月07日 17時 22分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材：ポリプロピレン100％
商品サイズ：スタンダードL(首回り53-73cm、胴周り82-116cm)
原産国：中国
メーカー名：イージードッグ
販売元：新東亜交易(株)
※この商品は、取り寄せ商品となります。お届けまで約1週間位かかります。お届け日はご注文承諾後メールにてお知らせいたします。
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落札価格7700円
583 入札履歴
終了
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