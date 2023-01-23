『ビアンキ Bianchi 2wayミニショルダーバッグ ミニトート Maestosita マエストシータ TBPI29 メンズ レディース ブランド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 07時 51分に出品され04月01日 07時 51分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Bianchi ショルダーバッグ
人気のフェイクレザーシリーズ、Maestosita【マエストシータ】よりちょっとしたお出かけに便利なミニトートが登場。
取り外し可能のショルダーベルトも付いているので、トートバッグとしてだけでなくショルダーバッグとしてもお使い頂けます。
Item spec
素材
合成皮革
サイズ(約)
W27cm×H20cm×D8cm
重さ(約)
500g
生産国
ベトナム
仕様
【外側】
前面ファスナーポケット×1
【内側】
マチ付きポケット×2
ファスナーポケット×1
【付属】
取り外し可能ショルダーベルト×1
※お取り寄せ商品はメーカーに納期を確認後、改めてお客様にご連絡いたします。ただし、当店及びメーカーの休業日は確認ができませんので、翌営業日の確認となります。他サイトでも並行販売をしておりますので、万が一、商品の販売数量に達した場合は、次回入荷日をご連絡させていただきますので予めご了承ください。
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落札価格7700円
225 入札履歴
終了
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