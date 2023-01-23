ビアンキ Bianchi 2wayミニショルダーバッグ ミニトート Maestosita マエストシータ TBPI29 メンズ レディース ブランド【2025の人気アイテム】

商品情報

Bianchi ショルダーバッグ

人気のフェイクレザーシリーズ、Maestosita【マエストシータ】よりちょっとしたお出かけに便利なミニトートが登場。

取り外し可能のショルダーベルトも付いているので、トートバッグとしてだけでなくショルダーバッグとしてもお使い頂けます。



Item spec

素材

合成皮革

サイズ(約)

W27cm×H20cm×D8cm

重さ(約)

500g

生産国

ベトナム



仕様

【外側】

前面ファスナーポケット×1

【内側】

マチ付きポケット×2

ファスナーポケット×1

【付属】

取り外し可能ショルダーベルト×1

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