『限定品 マンハッタンポーテージ ショルダーバッグ メッセンジャーバッグ ディズニー コラボ Manhattan Portage MP1603MIC21 在庫限り【2024年最新】 』はヤフオクでから04月28日 01時 57分に出品され04月28日 01時 57分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
店内全品「あすつく」対応（※一部地域除く）
ブランド ｜マンハッタンポーテージ / Manhattan Portage
シリーズ ｜数量限定 ミッキーマウスコレクション FW2021 新作
｜Mickey Mouse Collection - Limited
品番 ｜MP1603MIC21
形状 ｜メッセンジャーバッグ / ベルクロ
外寸 ｜W290×H180×D110［mm］
収納サイズ ｜A5用紙サイズ
素材 ｜CORDURA(R) Classic Fabric
付属 ｜ミッキーアイコン型ポーチ
｜アテンションカード（正規品販売証明書）
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落札価格7700円
909 入札履歴
終了
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