『限定品 マンハッタンポーテージ ショルダーバッグ メッセンジャーバッグ ディズニー コラボ Manhattan Portage MP1603MIC21 在庫限り【2024年最新】 』はヤフオクでから04月28日 01時 57分に出品され04月28日 01時 57分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 店内全品「あすつく」対応（※一部地域除く）



ブランド ｜マンハッタンポーテージ / Manhattan Portage

シリーズ ｜数量限定 ミッキーマウスコレクション FW2021 新作

｜Mickey Mouse Collection - Limited

品番 ｜MP1603MIC21

形状 ｜メッセンジャーバッグ / ベルクロ

外寸 ｜W290×H180×D110［mm］

収納サイズ ｜A5用紙サイズ

素材 ｜CORDURA(R) Classic Fabric

付属 ｜ミッキーアイコン型ポーチ

｜アテンションカード（正規品販売証明書）



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