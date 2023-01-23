『最大32% 8/29限定｜ブリーフィング ショルダーポーチ ネックポーチ メンズ レディース ブランド 撥水 斜めがけ BRIEFING BRA231A17【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 13時 21分に出品され03月07日 13時 21分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ブランド ｜ブリーフィング / BRIEFING
シリーズ ｜レジット / LESIT COLLECTION
品番 ｜BRA231A17
形状 ｜ポーチショルダー
外寸 ｜W140×H195［mm］
重量 ｜約 140g
素材 ｜840デニールコーデュラエアー
｜1220×1830デニールポリコーデュラ
生産国 ｜中国
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落札価格7700円
258 入札履歴
終了
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