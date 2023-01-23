返品可 送料無料 アディダス公式 アクセサリー バッグ・カバン adidas 4NWNL クロスボディバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

リサイクル素材を一部使用した、丈夫で快適に装着できる斜め掛けバッグ。

好きな場所で仕事をする人には、ノートPC、スマートフォン、イヤホンなどを収納できる、アディダスのクロスボディバッグが便利。パッド入りのストラップが肩に食い込むこともなく、快適に移動できる。肩にかけても、身体にぴったりフィットするようにストラップを短めにしてもいい。コーヒーショップ、オフィス、ジムなど、場所に応じて必要な物だけ詰めていこう。プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにした、リサイクル素材を40%以上使用したアイテム。



【商品の特徴】

・サイズ：35 cm x 25 cm x 10 cm

・容量：11.5 L

・ナイロン100％（プレーンウィーブ）

・前にジップポケット

・内側にジップ付きメッシュポケット

・内側にスリップインポケット

・内側にノートPC用コンパートメント

・パッド入りの長さ調節可能なショルダーストラップ





【カラー】

ワンダーベージュ

・Brand：パフォーマンス

・Gender：Mens Ladies（メンズ レディース）

・Category：アクセサリー

・Group：バッグ・カバン

・Type：ショルダーバッグ



【34cd】