『ミニショルダーバッグ 縦型 メンズ レディース 馬革 本革 スマホポシェット 斜め掛け 肩がけ 首かけ ポーチ 超軽量 コンパクト フェス 日本製【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 15時 41分に出品され03月26日 15時 41分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【Butler Verner Sails】日本製/国産ポニープルアップミニショルダーバッグ/JA-2578
サイズ
(FREE)高さ:約18.5cm、横幅:約13.5cm、ショルダー:約63-114cm
※弊社基準の採寸法で記載しております。平置き採寸の為、多少のサイズ誤差はご了承下さい。
※下げ札等に記載の対応サイズはメーカー規定の為、実寸と異なる場合がございます。
カラー
ブラック / ブラウン / グリーン / レッド
※照明やモニター環境により、実物の色味と異なる場合がございます。
仕様
メイン:ジップ開閉
内側:オープンポケット×1
素材
馬革
産地
日本
【ご注意】
馬革は他の動物に比べ、傷などのダメージが多いのが特徴のひとつです。
これらのダメージをあえて活かし、革本来の風合いを大切にしています。
革の個性や特徴であることをご了承の上、ご購入頂きますようお願い致します。
メンズファッション rockymonroe/ロッキーモンロー
ミニショルダーバッグ 縦型 メンズ レディース 馬革 本革 スマホポシェット 斜め掛け 肩がけ 首かけ ポーチ 超軽量 コンパクト フェス 日本製
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落札価格7700円
175 入札履歴
終了
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