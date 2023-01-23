『最大P+11% ニューバランス newbalance スポーツスタイル リュックサック デイパック バックパック DAY PACK lab35720 メンズ レディース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 18時 35分に出品され03月30日 18時 35分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー: 1.ブラック
，2.レッド
，3.グリーン
，4.ブラックホワイト
，5.ライム
サイズ(約):W31×H48×D15cm
素材:Poly 600D PU
重さ(約):590g/30L
生産国:アジア
備考:【外側】
前面抗菌ポケット×1
前面ファスナーポケット×1
メッシュポケット×1
サイドポケット×2
【前面ルーム】
差込みポケット×2
ペン差し×3
【メインルーム】
クッションポケット×1
【付属】
Dカン×1
チェストベルト×1
・13インチPC、タブレット収納可能
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落札価格7700円
949 入札履歴
終了
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