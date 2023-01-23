最大P+11% ニューバランス newbalance スポーツスタイル リュックサック デイパック バックパック DAY PACK lab35720 メンズ レディース【2025年の人気アイテム】

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商品情報 カラー: 1.ブラック

，2.レッド

，3.グリーン

，4.ブラックホワイト

，5.ライム



サイズ(約):W31×H48×D15cm

素材:Poly 600D PU

重さ(約):590g/30L

生産国:アジア

備考:【外側】

前面抗菌ポケット×1

前面ファスナーポケット×1

メッシュポケット×1

サイドポケット×2

【前面ルーム】

差込みポケット×2

ペン差し×3

【メインルーム】

クッションポケット×1

【付属】

Dカン×1

チェストベルト×1

・13インチPC、タブレット収納可能



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