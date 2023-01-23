『リュック 【NEW ERA/ニューエラ】BOX PACK【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 16時 41分に出品され03月09日 16時 41分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ZOZO問い合わせ番号:72631873

ショップ:SACS BAR，サックスバー

ブランド:NEW ERA，ニューエラ

商品名:【NEW ERA/ニューエラ】BOX PACK

カテゴリ:バッグ>バックパック/リュック

ブランド品番:13529455/13529453/13518034/13518035/13518036/13518041

カラー:ブラック，ブラック系その他，ブラック系その他2，ブラック×ホワイト，グレー系その他，ベージュ

サイズ:FREE

企画ID:1581325，1576739，1576738

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ リュック

【NEW

ERA/ニューエラ】BOX

PACK