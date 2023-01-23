『ポーター ワンダー コインケース 342-03843 PORTER 吉田カバン 小銭入れ 財布 WONDER レザー ギフト プレゼント ブランド【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月23日 19時 21分に出品され04月23日 19時 21分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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吉田カバン PORTER ポーター 財布 小銭入れ コインケース WONDER ワンダー レザー 本革 342-03843 メンズ レディース ギフト プレゼント
サイズ：W75/H75mm
重量：30g
素材：表：豚革（タンニン鞣し・エンボス加工）、裏：コットンツイル（アクリルコーティング)
小銭れ×1、マルチポケット×1、キーリング×1
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落札価格7700円
840 入札履歴
終了
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