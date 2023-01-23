ポーター ワンダー コインケース 342-03843 PORTER 吉田カバン 小銭入れ 財布 WONDER レザー ギフト プレゼント ブランド【コストコ お買い得】

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サイズ：W75/H75mm

重量：30g

素材：表：豚革（タンニン鞣し・エンボス加工）、裏：コットンツイル（アクリルコーティング)

小銭れ×1、マルチポケット×1、キーリング×1

カテゴリ ファッション

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