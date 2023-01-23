『最大28%★8/28限定 日本正規品 カーハート トートバッグ Carhartt WIP BAYFIELD TOTE SMALL トート バッグ A4 コットン キャンバス メンズ レディース I030558【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 13時 16分に出品され04月23日 13時 16分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 素材

＜表地＞

100% Organic Cotton



サイズ

＜本体＞

幅 約 350×高さ 約 350×マチ 約 125(mm)



＜ハンドル＞

高さ 約 250(mm)



※サイズは当店計測サイズとなります。

商品により、若干の個体差が生じます。



重さ

約 360g



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カテゴリ ファッション

メンズファッション

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