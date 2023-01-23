『スウェット NAUTICA/ノーティカ Pigment Dyed Sweatshirt 2.7【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 10時 47分に出品され04月18日 10時 47分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『タイムセール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:68899980

ショップ:FREAKS STORE，フリークスストア

ブランド:NAUTICA，ノーティカ，FREAKS STORE，フリークスストア

商品名:NAUTICA/ノーティカ Pigment Dyed Sweatshirt 2.7

カテゴリ:トップス>スウェット

ブランド品番:1023207500528

素材:本体：綿82% ポリエステル18% リブ部分：綿95% ポリウレタン5% 刺繍部分：上糸 レーヨン100% 下糸：ポリエステル100%

原産国:中国

カラー:チャコール，モスグリーン，ネイビー，ワイン

サイズ:SMALL，MEDIUM，LARGE，X-LARGE，XX-LARGE

企画ID:1631345，1631344，1595569，1595568，1595567，1595566，1586717，1576156，1576155，1576154，1576153，1576152，1572687，1565557，1562565，1562562，1544674

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ スウェット

NAUTICA/ノーティカ

Pigment

Dyed

Sweatshirt

2.7