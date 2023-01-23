『リュック レディース 軽量 A4サイズ 通勤 PC バッグ 40代 50代 リュックサック バックパック 10代 20代 30代 通学リュック 通学 大容量【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 00時 26分に出品され03月04日 00時 26分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 リュックサック わずか590g 軽くて柔らか合皮の優しい使い心地 柔らかいけどしっかり構造でクタッとしない A4サイズ 13インチパソコン収納 背中にフィットする小さめボディ ボトルホルダー 脱着ポーチ付き お弁当箱が入れられる ブラック グレー グレイッシュピンク ブラウン くすみ 軽量 入学 就職 祝い

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