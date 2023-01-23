『最大28%★8/28限定 ハーヴェストレーベル ポーチ HARVEST LABEL Bullet Line バレットライン MOBILE POUCH HB-0429 メンズ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 07時 08分に出品され04月22日 07時 08分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在534件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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耐久性のある2種類のナイロンを使用した、スポーツモードな「Bullet Line/バレットライン」シリーズのポーチ。収納部はスマートフォンなどのちょっとした手荷物をコンパクトにまとめてくれるサイズ感。ナスカンやベルトループが付いているので、お好みのスタイルでウエストやバッグに装着することができます。
素材 ｜バリスティックナイロン、バリスティックコーティングナイロン
付属 ｜牛革
サイズ｜本体：約 W100×H170×D50（mm）
重量 ｜約 210グラム
生産国｜日本
※サイズは当店計測サイズとなります。商品により、若干の個体差が生じます。
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落札価格7700円
534 入札履歴
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