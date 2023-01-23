Dakota BLACK LABEL ダコタ ブラックレーベル バルバロ 小銭入れ付き二つ折り財布 0624701【新年の贈り物】

商品情報

ダコタ Dakota 【正規品保証】当店は取扱いブランド全ての正規販売店でございます。



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商品名：Dakota BLACK LABEL ダコタブラックレーベル バルバロ 小銭入れ付き二つ折り財布 0624701



・外寸：縦9.5cm×横12cm×まち2.5cm

・重さ：100g

・お札入れ：1ヶ所

・小銭入れ：1ヶ所

・カード入れ：4ヶ所

・内ポケット：ファスナー×1、オープン×3

・外ポケット：ファスナー×1

・表素材：牛革

・裏地：有り

・カラー：キャメル、レッド、ネイビー、チョコ、ブラック





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