『Dakota BLACK LABEL ダコタ ブラックレーベル バルバロ 小銭入れ付き二つ折り財布 0624701【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 17時 12分に出品され03月13日 17時 12分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ダコタ Dakota 【正規品保証】当店は取扱いブランド全ての正規販売店でございます。
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商品名：Dakota BLACK LABEL ダコタブラックレーベル バルバロ 小銭入れ付き二つ折り財布 0624701
・外寸：縦9.5cm×横12cm×まち2.5cm
・重さ：100g
・お札入れ：1ヶ所
・小銭入れ：1ヶ所
・カード入れ：4ヶ所
・内ポケット：ファスナー×1、オープン×3
・外ポケット：ファスナー×1
・表素材：牛革
・裏地：有り
・カラー：キャメル、レッド、ネイビー、チョコ、ブラック
PR：人気/ブランド/本革/レザー/革/特典/ボーナス/ファッション/ギフト対応
/贈答/プレゼント/贈り物/小物/カジュアル/通勤/通学/誕生日/雑貨/女性用
/男性用/ウォレット/本革
国内正規品 訳あり 店頭展示品/外箱なし オークリー メガネ フレーム 伊達 老眼鏡 度付き クロスリンク MNP OAKLEY OX8090-0953 53 眼鏡 OX8090-09 敬老の日
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落札価格7700円
167 入札履歴
終了
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