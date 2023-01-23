ショルダーバッグ ヒップ ウエスト メンズ レディース レザー 牛革 本革 2WAY シュリンク 日本製 国産 クロームなめし シンプル カジュアル お出かけ フェス【2025年の人気アイテム】

商品情報

【Butler Verner Sails/バトラーバーナーセイルズ】 日本製/国産 FESバムフラップショルダー (HIPBAG)/JB-0401-2



ショルダーベルトが取り外し可能な2WAY仕様のショルダーバッグです。

ベルトを外し、ナスカンをパンツのベルトループにつけることで、ヒップバッグとしてもお使いいただけます。

ナスカンをはじめとする金具には純国産のニッケル金具を使用しています。



フリーサイズ

横幅:約28cm、高さ:約15.5cm、マチ:約7.5cm、ショルダー最長:約118.5cm

※弊社基準の採寸法で記載しております。平置き採寸の為、多少のサイズ誤差はご了承下さい。

※下げ札等に記載の対応サイズはメーカー規定の為、実寸と異なる場合がございます。



仕様

メイン：ダブルジップ開閉

内側：オープンポケット×1



素材

牛革 クロームなめし



産地

日本



【注意事項】

本革は動物が生きていた証として 傷・ホクロ・血筋等が入っております。

これらのダメージをあえて活かし、革本来の風合いを大切にしています。

革の個性や特徴であることをご了承の上、ご購入頂きますようお願い致します。



メンズファッション rockymonroe/ロッキーモンロー