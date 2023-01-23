『国内正規品 訳あり 店頭展示品/外箱なし オークリー メガネ フレーム 伊達 老眼鏡 度付き クロスリンク MNP OAKLEY OX8090-0953 53 眼鏡 OX8090-09 敬老の日【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 00時 28分に出品され03月22日 00時 28分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 こちらは店頭展示品・訳あり商品です

商品は新品未使用ではございますが、

展示されていた為にキズ・汚れ・剥げ・変色等がございます。

また、ブランド純正の外箱は付属しません。

なお、ご購入後の返品・交換はお受けできません。

ご了承の上、お買い求めください。



【ブランド】

OAKLEY（オークリー）

【品目】

メガネフレーム

【型番】

CROSSLINK MNP クロスリンク MNP

OX8090-09 53

COBALT COLLECTION

【フィッティング】

TrueBridgeTechnology（トゥルーブリッジテクノロジー）

【シェイプ】

スクエア

【カラー】

フレーム：satin black（マット ブラック）/cobalt（コバルト ブルー）

【素材】

フレーム：O Matter

【サイズ】

［A］レンズ幅：53mm

［B］レンズ縦：33mm

［C］ブリッジ幅：17mm

［D］フレーム幅：135mm

［E］テンプル長：137mm

【付属品】

メーカー保証書

メーカ保証書

純正レンズクロスポーチ

純正ケース

交換用ノーズパッド×4（内1つ装着済）

交換用テンプル

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ 国内正規品

訳あり

店頭展示品/外箱なし

オークリー

メガネ

フレーム

伊達

老眼鏡

度付き

クロスリンク

MNP

OAKLEY

OX8090-0953

53

眼鏡

OX8090-09

敬老の日