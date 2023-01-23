『国内正規品 訳あり 店頭展示品/外箱なし オークリー メガネ フレーム 伊達 老眼鏡 度付き クロスリンク MNP OAKLEY OX8090-0953 53 眼鏡 OX8090-09 敬老の日【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 00時 28分に出品され03月22日 00時 28分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
こちらは店頭展示品・訳あり商品です
商品は新品未使用ではございますが、
展示されていた為にキズ・汚れ・剥げ・変色等がございます。
また、ブランド純正の外箱は付属しません。
なお、ご購入後の返品・交換はお受けできません。
ご了承の上、お買い求めください。
【ブランド】
OAKLEY（オークリー）
【品目】
メガネフレーム
【型番】
CROSSLINK MNP クロスリンク MNP
OX8090-09 53
COBALT COLLECTION
【フィッティング】
TrueBridgeTechnology（トゥルーブリッジテクノロジー）
【シェイプ】
スクエア
【カラー】
フレーム：satin black（マット ブラック）/cobalt（コバルト ブルー）
【素材】
フレーム：O Matter
【サイズ】
［A］レンズ幅：53mm
［B］レンズ縦：33mm
［C］ブリッジ幅：17mm
［D］フレーム幅：135mm
［E］テンプル長：137mm
【付属品】
メーカー保証書
メーカ保証書
純正レンズクロスポーチ
純正ケース
交換用ノーズパッド×4（内1つ装着済）
交換用テンプル
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落札価格7700円
219 入札履歴
終了
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