メンズ/レディース/BIRKENSTOCK/ビルケンシュトック/Arizona/アリゾナ/品番：051791(幅広)/051793(幅狭)/ブラック/正規品/サンダル【年末の贈り物】

商品情報

アリゾナは、2本のストラップでホールド性を高めたモデルです。



代表的なアイテムをお求めやすい価格にてご提供している



「BIRKENSTOCK for all the people」の中のひとつ。



砂の上での心地いい歩行をイメージして作られた『フットベッド』は、



軽量で柔軟、耐久性に優れ、履き心地も抜群。





素材

アッパー:ビルコフロー(合皮)

ソール:ラバー×コルク





幅広…(普通幅の男性・幅広の女性)

幅狭…(細幅の男性・普通幅の女性)





-size-

35:22.5cm

36:23.0cm

37:24.0cm

38:24.5cm

39:25.0cm

40:26.0cm

41:26.5cm

42:27.0cm

43:28.0cm







MADE IN GARMANY