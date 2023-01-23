『【P15倍】【16時までで最短翌日発送】TECH PERFECT FISHING TOOL POUCH - ECRU (BB-31023) DAIWA PIER39(ダイワ ピア39)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 14時 12分に出品され03月27日 14時 12分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
＜商品説明＞
フィッシングポケットを備えたウエストバック。ウエストバックのハーネスは収納が可能で、バッグインバッグとしても使用可能です。ふっくらとした肌触りが特徴のタスラン糸の 60/40風素材を使用し、急な天候変化にも対応できる撥水加工が施されています。コットンタッチで、グログラン組織の横畝とマットなルックスが特徴です。急な天候変化にも対応できる撥水加工。
当店は正規取扱店です。ご安心ください。
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落札価格7700円
543 入札履歴
終了
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