『新品 NEC LAVIE Note Mobile NM150/KAW PC-NM150KAW 液晶パネル NV125FHM-N82 1920*1080 30ピン 非光沢 修理/交換パーツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 12時 53分に出品され03月13日 12時 53分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※商品は簡易包装にて発送します。
※サイズ:12.5インチ
※ 解像度：1920*1080
※バックライト技術： LED
＜対応機種＞
NEC LAVIE Note Mobile NM150/KAW PC-NM150KAW
※型番、形状など画像にてご確認のうえ、間違いのないようご注文をお願いします。
【安心サービス】
初期不良の場合：「不良画像か動画」と「注文番号」と「不良詳細」を問い合わせフォームより連絡お願いします。
【領収書発行】
領収書発行は可能なので、必要の場合、ストアにご連絡お願いします。
注意事項
※こちらの商品は新品ですが、パルク品につき外箱等はありません。
※また輸入中についた小さな傷や汚れがある場合があります。
※在庫が複数あるため、画像は流用しています。
※製品更新により、生産ロットが、標識若干違う場合がございます。
以上、予めご了承くださいませ。
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落札価格7700円
976 入札履歴
終了
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