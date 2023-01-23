『新品 NEC LAVIE Note Mobile NM150/KAW PC-NM150KAW 液晶パネル NV125FHM-N82 1920*1080 30ピン 非光沢 修理/交換パーツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 12時 53分に出品され03月13日 12時 53分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ※商品は簡易包装にて発送します。

※サイズ:12.5インチ

※ 解像度：1920*1080

※バックライト技術： LED

＜対応機種＞

NEC LAVIE Note Mobile NM150/KAW PC-NM150KAW



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