『【限定セール】 国内正規品 ambie sound earcuffs （アンビー サウンド イヤカフ）BLACK【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 14時 16分に出品され04月20日 14時 16分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
耳をふさがないイヤホンambie（アンビー）が
ついに、“完全ワイヤレス”になって登場！
音楽を聴きながら、周囲の音や声も聞こえる
アクセサリーのように1日中つけっぱなし
新しいイヤホンとの日常をぜひ体験してください。
＜技術仕様＞
重さ： （本体）片耳約4.2g（ケース）約25g
サイズ： （本体）20.9mm x 27.9mm x 14.1mm（ケース）37.3mm× 66mm × 21.2mm
対応Bluetooth プロファイル： A2DP， AVRCP， HFP， HSP
対応コーデック： SBC， AAC， aptX， aptX Adaptive
対応コンテンツ保護： SCMS-T
マイク方式： MEMSマイク
バッテリー方式：リチウムイオン電池
（本体）片耳35mAh（ケース）270mAh
連続再生時間： 約6時間
充電ケースと併用することで最大18時間使用可能
*ご使用方法やデバイスによって異なる場合があります。
通信方式 Bluetooth標準規格 Ver5.2
ペアリング済みスマホとの通信距離： 最大約10m(Class 2)
マルチペアリング： 4台
*マルチポイントには対応しておりません。
防水性能： IPX5 ※充電ケースは防水非対応
同梱物： USB Type-Cケーブル、取扱説明書
製品保証期間： ご購入より1年間
ワイヤレスヘッドホンはBluetooth5.2
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744 入札履歴
終了
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