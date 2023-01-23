『【限定セール】 国内正規品 ambie sound earcuffs （アンビー サウンド イヤカフ）BLACK【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 14時 16分に出品され04月20日 14時 16分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 耳をふさがないイヤホンambie（アンビー）が

ついに、“完全ワイヤレス”になって登場！



音楽を聴きながら、周囲の音や声も聞こえる

アクセサリーのように1日中つけっぱなし

新しいイヤホンとの日常をぜひ体験してください。



＜技術仕様＞

重さ： （本体）片耳約4.2g（ケース）約25g

サイズ： （本体）20.9mm x 27.9mm x 14.1mm（ケース）37.3mm× 66mm × 21.2mm

対応Bluetooth プロファイル： A2DP， AVRCP， HFP， HSP

対応コーデック： SBC， AAC， aptX， aptX Adaptive

対応コンテンツ保護： SCMS-T

マイク方式： MEMSマイク

バッテリー方式：リチウムイオン電池

（本体）片耳35mAh（ケース）270mAh

連続再生時間： 約6時間

充電ケースと併用することで最大18時間使用可能

*ご使用方法やデバイスによって異なる場合があります。

通信方式 Bluetooth標準規格 Ver5.2

ペアリング済みスマホとの通信距離： 最大約10m(Class 2)

マルチペアリング： 4台

*マルチポイントには対応しておりません。

防水性能： IPX5 ※充電ケースは防水非対応

同梱物： USB Type-Cケーブル、取扱説明書

製品保証期間： ご購入より1年間