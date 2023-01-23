『ポロ ラルフローレン メンズ 水着 Traveller Swim Trunk POLO RALPH LAUREN【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 19時 14分に出品され03月31日 19時 14分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 POLO RALPH LAUREN

2WAYタイプ 水着



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5-1/2-Inch Traveler Swim Trunk

14-cm Traveller Swim Trunk



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ポロ ラルフローレンのトランクス型水着



旅先では、そのままショートパンツ代わりにも



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メッシュインナー付



ポケット



ポニーの刺繍ロゴ



3=シワ感のある、夏らしいサッカー地です



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