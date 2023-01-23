『ジュリエ ヨガウェア トップス ライトプライムバッククロスロングスリーブプルオーバー B1931TUB010 2023SS 春夏 スポーツウェア ホットヨガ UVカット 送料無料【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 10時 47分に出品され03月24日 10時 47分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 定番のバッククロスデザインの長袖プルオーバー

【ECO FRIENDLY PRODUCT】 【HOT YOGA】

ご要望が多かった、定番のバッククロスデザインの長袖プルオーバーを機能性素材で作りました。

袖口にかけて細くなるシルエットが腕をキレイに見せ、袖を捲くった際にもフィットしてくれるのでヨガやワークアウトの動きを邪魔せず快適に着て頂けます。





商品名 Julier ジュリエ

ライトプライムバッククロスロングスリーブプルオーバー ラッシュガード B1931TUB010



カラー ホワイト、ピンク、ブラウン、チャコール



サイズ(cm)

0：前丈:72cm バスト幅:57cm 裾幅:37cm 肩幅:64cm 裄丈:75cm

1：前丈:74cm バスト幅:60cm 裾幅:40cm 肩幅:66cm 裄丈:78cm



素材 ポリエステル100%



生産国 日本製



広告文責：株式会社エル・ローズ TEL：0120-492-316