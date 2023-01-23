『ジュリエ ヨガウェア トップス ライトプライムバッククロスロングスリーブプルオーバー B1931TUB010 2023SS 春夏 スポーツウェア ホットヨガ UVカット 送料無料【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 10時 47分に出品され03月24日 10時 47分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
定番のバッククロスデザインの長袖プルオーバー
【ECO FRIENDLY PRODUCT】 【HOT YOGA】
ご要望が多かった、定番のバッククロスデザインの長袖プルオーバーを機能性素材で作りました。
袖口にかけて細くなるシルエットが腕をキレイに見せ、袖を捲くった際にもフィットしてくれるのでヨガやワークアウトの動きを邪魔せず快適に着て頂けます。
商品名 Julier ジュリエ
ライトプライムバッククロスロングスリーブプルオーバー ラッシュガード B1931TUB010
カラー ホワイト、ピンク、ブラウン、チャコール
サイズ(cm)
0：前丈:72cm バスト幅:57cm 裾幅:37cm 肩幅:64cm 裄丈:75cm
1：前丈:74cm バスト幅:60cm 裾幅:40cm 肩幅:66cm 裄丈:78cm
素材 ポリエステル100%
生産国 日本製
広告文責：株式会社エル・ローズ TEL：0120-492-316
ジュリエ ヨガ julier ヨガウェア トップス 定番 プライムフレックスクロスチュニック ヨガブランド レディース b1923tub014
¥ 7700
スリア ヨガウェア トップス カップ付き キャミソール アリーキャミ suria ヨガ ウェア パッド付き 2022 秋冬 新作
¥ 7700
Pajar パジャール CARL メンズ パーカー スウェットフーディー スポーツ ウェア ストレッチ プルオーバー (ブラック， S)
¥ 7690
アドミラル ゴルフ ジャケット ロゴプリント ウィンドジャケット ADMA262 メンズ ネイビー L
¥ 7659
エクストララージ フード付きトレーナー PATCHWORK PULLOVER HOODED SWEAT XLARGE 10121301200
¥ 7659
マリ・クレール チュニック 異素材チュニック レディース 732404 BK M
¥ 7651
proedgeフリースパーカー
¥ 7649
ヨガウェア ヨガ エミ emmi サステナレッチ プルオーバー 23FW 長袖 ヨガトップス サスティナブル Tシャツ 14WCT234208
¥ 7623
【クーポンで10%OFF】ヨガウェア ヨガ エミ emmi サステナレッチ プルオーバー 23SS 長袖 速乾 ストレッチ ヨガトップス Tシャツ 14WCT231206 RVPB
¥ 7623
ヨガウェア トップス 長め ヨガ ブラトップ タンクトップ カップ付 パット入り 着丈長め 丈長 ロング丈 レイヤード レディース 545 AIE115
¥ 7623
チャコット ヨガウェア トップス アームカバーコンビTシャツ 256210-1110-23 2022AW 秋 冬 アームカバー ボレロ スポーツウェア 保温性 送料無料
¥ 7623
チャコット ヨガウェア トップス アームカバーコンビTシャツ 256210-1110-23 2022AW 秋 冬 アームカバー ボレロ スポーツウェア 保温性 送料無料
¥ 7623
チャコット ヨガウェア トップス アームカバーコンビTシャツ 256210-1110-23 2022AW 秋 冬 アームカバー ボレロ スポーツウェア 保温性 送料無料
¥ 7623
Goodwear パーカー グッドウェア 無地 ビッグ USAコットン メンズ レディース (L， ブラック)
¥ 7616
アツギ パーカー クリアビューティアクティブ ポリエステル杢調 ジップアップパーカー スポーツ レディース 47022NS ライトグレー 日
¥ 7616
Goodwear パーカー グッドウェア 無地 ビッグ USAコットン メンズ レディース (L， ブラック)
¥ 7616
アツギ パーカー クリアビューティアクティブ ポリエステル杢調 ジップアップパーカー スポーツ レディース 47022NS ライトグレー 日
¥ 7616
エーシーディーシーラグ 稲荷 パーカー 長袖 ACDC RAG 原宿系 ファッション レディース メンズ 和風 狐 パンク 病みかわいい (
¥ 7614
落札価格7700円
687 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！