『ひまわり柄ノースリトップス＆スカート上下セット / 雰囲気のあるひまわり柄が季節ムードを高めるノースリトップスと同柄スカートの上下セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 22時 42分に出品され04月27日 22時 42分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 トップス / サイズ

Ｓサイズ Ｍサイズ Ｌサイズ 着丈 58cm 60cm 61cm 肩幅 33cm 34cm 35cm バスト 88cm 94cm 98cm

トップス / 商品説明

カラー オフ 素材 (表地)：ポリエステル95％、ポリウレタン5％



商品特徴 ・左胸部分 刺繍入り

・やや透け感あり

洗濯表記



ボトムス / サイズ

Ｓサイズ Ｍサイズ Ｌサイズ 着丈 41cm 43cm 44cm ウエスト 64cm 68cm 71cm ヒップ 90cm 95cm 98cm

ボトムス / 商品説明

カラー オフ 素材 (表地)：ポリエステル97％、ポリウレタン3％



(裏地)：ポリエステル100％



商品特徴 ・ベルト通しあり

・Dカン付き

・ポケットあり(前２つ、右後２つ)

・ウエスト後ろ部分ゴム仕様

・インナーパンツ一体型

・右後ポケット部分 刺繍入り

・やや透け感あり

洗濯表記



特別価格 10，000円(税別) トップス / 商品説明ボトムス / サイズボトムス / 商品説明



※上記写真はイメージです。下記の商品画像が 実物に近い お色となります。









ひまわり柄ノースリトップス＆スカート上下セット



雰囲気のあるひまわり柄が季節ムードを高めるノースリトップスと



同柄スカートの上下セット。さらりとしたポリエステル素材で



シワになりにくくお手入れ楽々です。



スカートはインナーパンツ一体型で大きなスイングも安心。































商品カテゴリ キスオンザグリーン ワンピース スポーツ ゴルフ レディースウエア ワンピース

商品コード 60921