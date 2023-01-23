『BCワークス 硬式用 合竹バット BCB-IS1H エディスターシリーズ(ブラック) 83.5cm/880g平均【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 21時 43分に出品され04月11日 21時 43分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
金属バットと同じ感覚で使え、正しいスウィングが学べる！
中高生硬式の選手にオススメ！
【BCワークス】
合竹バット BCB-IS1H
エディスターシリーズ
(ブラック)
長さ：83.5cm
重量：880g平均
素材：合竹
カラー：ブラック ロゴ/ゴールド
ヘッドくり抜き：あり
硬式用
SAKURAI サクライ貿易 Promark(プロマーク) 野球 軟式 バット 一般用 超軽量 金属 84ｃｍ 700ｇ ATP-850
¥ 7694
SSK(エスエスケイ) 野球 軟式バット 金属製 ライトキング SBB5052F シルバー×レッド 76cm 少年野球対応野球対応 坂本モデ
¥ 7694
エスエスケイ ネオフライトRB J SSK 【野球・ソフト】 バット ジュニア 少年野球 少年軟式 軟式野球 金属バット (SBB5058F)
¥ 7693
ヤナセ Yバット 硬式ラミバット メイプル×合竹 トップバランス 960g 重量複合バット YMB-960 yan18fw
¥ 7693
ミズノ（MIZUNO）（キッズ）少年軟式用バット 野球 ジュニア プロフェッショナルセレクション 72cm/平均440g 1CJFY13172 MM55
¥ 7693
ジェイビー 硬式 木製 メイプルバット JB 【野球・ソフト】 バット 硬式野球 木製バット 一般 大人 学生 部活 練習 試合 ボールパークドットコム 和牛JB(BPM)
¥ 7693
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¥ 7693
ミズノ MIZUNO BASELECTION FRP (MIDDLE) 480g 野球 ジュニア軟式バット 1CJFY12976-MM55
¥ 7693
野球 少年 軟式 バット 金属製 ウィルドライブレッド ミズノ MIZUNO 78cm 4〜5年生用 1CJMY16578
¥ 7693
野球 少年 軟式 バット 金属製 ウィルドライブレッド ミズノ MIZUNO 76cm 3〜4年生用 1CJMY16576
¥ 7693
野球 少年 軟式 バット 金属製 ウィルドライブレッド ミズノ MIZUNO 76cm 3〜4年生用 1CJMY16576
¥ 7693
野球 少年 軟式 バット 金属製 ウィルドライブレッド ミズノ MIZUNO 74cm 2〜3年生用 1CJMY16574
¥ 7693
野球 少年 軟式 バット 金属製 ウィルドライブレッド ミズノ MIZUNO 74cm 2〜3年生用 1CJMY16574
¥ 7693
ミズノ WILLDRIVE RED mizuno 【野球・ソフト】 バット 少年軟式 少年野球 軟式野球 1CJMY16574 1CJMY16576 1CJMY16578 (1CJMY165)
¥ 7693
ジュニア軟式 金属製 バット WILLDRIVE RED ミズノ mizuno (1CJMY161) 【野球・ソフト】 バット 少年軟式 金属 子供 ミドルバランス
¥ 7693
2018年NEWモデル ミズノ mizuno 少年軟式用金属製 ＶコングＪｒ． 1CJMY11876 軟式 ジュニア バット
¥ 7693
ミズノ ジュニア ソフトボール用 チャンピオンシップ FRP バット MIZUNO 【野球・ソフト】 バット ソフト用 少年 子供 2号ボール用 76cm 78cm (1CJFS614)
¥ 7693
ゼット GROUND HERO ZETT 【野球・ソフト】 バット ジュニア 少年軟式 軟式野球 少年野球 練習 試合 BAT74380 BAT74378 BAT74376 BAT74374 (BAT743)
¥ 7693
落札価格7700円
412 入札履歴
終了
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