『BCワークス 硬式用 合竹バット BCB-IS1H エディスターシリーズ(ブラック) 83.5cm/880g平均【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 21時 43分に出品され04月11日 21時 43分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 金属バットと同じ感覚で使え、正しいスウィングが学べる！

中高生硬式の選手にオススメ！



【BCワークス】

合竹バット BCB-IS1H

エディスターシリーズ

(ブラック)



長さ：83.5cm

重量：880g平均

素材：合竹

カラー：ブラック ロゴ/ゴールド

ヘッドくり抜き：あり

硬式用