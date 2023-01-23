『帯 レンタル 正絹 訪問着用帯 クリーム 蜀江文に白菊 B1106【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 23時 21分に出品され04月23日 23時 21分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品番号】B1106



【 ブランド 】-



【 適用着物 】 訪問着



【 素材 】正絹



【 形状 】袋帯（普通尺）



【 予約状況 】予約状況のカレンダーをご確認ください。

（スマートフォンでは「商品情報をもっと見る」からご覧ください。）



【 フルセットレンタルの方へ 】

フルセットレンタルの方は、フルセット価格に帯代が含まれています。

帯はカートには入れず「ストアへの要望」欄に帯の商品番号をお書き添えください。



※こちらは帯単品のレンタルです。その他小物は付属しません。

小物が必要な場合はオプションを一緒にカートに入れてご注文にお進みください。