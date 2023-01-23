『【渋谷】アクジェン高周波大人ニキビ治療 全顔（いくつでも可）※初診料・麻酔代込【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 13時 28分に出品され03月18日 13時 28分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
[店舗名]キラリクリニック渋谷
[所在地]150-0002 東京都渋谷区渋谷1-24-5 ドクターズビル7F
[ＴＥＬ]0357784148
[ＵＲＬ]https://kirariclinic.com/
【11，000円】≪高周波を照射してニキビを改善に導く高周波治療器「アクジェン」ニキビ専用のニードルチップで皮脂腺を破壊し、根本からニキビの改善へ導く！顔全体、ニキビが何個でも照射可能／アクジェン高周波大人ニキビ治療 全顔（ニキビいくつでも可）※初診料・麻酔代込≫
【兵庫・三ノ宮】ボツリヌストキシン50単位※初診料込
¥ 7630
【銀座】ボツリヌストキシン注射（選べる1部位）50単位☆最大2回（2枚）まで利用可
¥ 7630
【名古屋】ボツリヌストキシン注射（50単位）※手技料込
¥ 7630
【笹塚】ボツラックス50単位
¥ 7630
【大阪・梅田】ボツリヌストキシン50単位※初診料込
¥ 7630
【心斎橋】ボツリヌストキシン50単位※初診料込
¥ 7630
【銀座】ボツリヌストキシン（ニューロノックス）2箇所まで（50単位）※初診料込
¥ 7630
【浅草橋】HIFU ブライトニングモード（100ショット）全顔 ※初診料込
¥ 7560
【浅草橋】HIFU（ウルトラセルQプラス）フェイスラインor顎下（100ショット）※初診料込
¥ 7560
【全国】【オンライン】マンジャロ2.5mg×2本※診察料・送料・針代・アル綿代込
¥ 7560
【兵庫・三宮】【8回】全身トータル脱毛（VIO・顔付き）
¥ 7560
【銀座】ボトックス注射 1箇所（30単位）※初診料込
¥ 7560
サンプラスチック(Sunplastic) シュリンク規格袋 厚み0.02mm×200×280 S-4 1箱1 000枚
¥ 7723
サンプラスチック(Sunplastic) シュリンク規格袋 厚み0.02mm×200×280 S-4 1箱1 000枚
¥ 7723
ふるさと納税 895 KAKAMIGAHARA PARK BRIDGE 遊び創造labo 入場券 4名様分 岐阜県各務原市
¥ 7700
ふるさと納税 黒部市総合体育センター 温水プール 一般回数券 11枚綴り 健康 スポーツ スイミング/黒部市体育協会/富山県 黒部市 富山県黒部市
¥ 7700
ふるさと納税 黒部市総合体育センター トレーニング室 一般回数券 11枚綴り 健康 スポーツ トレーニング / 黒部市体育協会 / 富山県 黒部市 富山県黒部市
¥ 7700
ふるさと納税 忍野八海蕎麦打ち体験参加チケット（13歳以上 1名様分） 山梨県富士河口湖町
¥ 7700
落札価格7700円
747 入札履歴
終了
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