『司法権・憲法訴訟論 上 / 君塚正臣 〔本〕【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 06時 14分に出品され03月21日 06時 14分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
発売日:2018年01月 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:本 / 出版社:法律文化社 / 発売国:日本 / ISBN:9784589039002 / アーティストキーワード:君塚正臣
内容詳細:目次:司法権論序説/ 司法権定義及び裁判所の中間領域論―客観訴訟・非訟事件等再考/ 特別裁判所論/ 司法権と適正手続―日本国憲法３１条の射程について/ 司法権と「裁判を受ける権利」―日本国憲法３２条の法意/ 裁判員制度論/ 成熟性・ムートネスの法理―「司法権」要件の動中静的要請/ 統治行為論/ 判例の拘束力―判例変更、特に不遡及的判例変更も含めて/ 判決の一般的効力と遡及効―時空を超えた救済〔ほか〕
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抵当権者の追及権について 抵当権実行制度の再定位のために / 阿部裕介 〔本〕
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落札価格7700円
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