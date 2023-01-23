『診断モダリティとしての心筋病理 / 心筋生検研究会 〔本〕【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 17時 29分に出品され03月23日 17時 29分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
発売日:2017年03月 / ジャンル:物理・科学・医学 / フォーマット:本 / 出版社:南江堂 / 発売国:日本 / ISBN:9784524259083 / アーティストキーワード:心筋生検研究会
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¥ 7700
落札価格7700円
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終了
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